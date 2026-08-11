Доля скупленных коллекторами у МФО долгов оказалась рекордной за три года

В первой половине 2026 года коллекторы купили 92,1% выставленных микрофинансовыми организациями (МФО) на продажу просроченных долгов заемщиков. Доля оказалась крупнейшей за три года, сообщают «Ведомости» на основе данных сервиса ID Collect.

За аналогичные периоды 2025 и 2024 годов доля приобретенных долгов составляла 85,5% и 71,5% соответственно. Объем долгов, выставленных в январе–июне 2026-го МФО на продажу, вырос на 8% год к году и составил 63,4 млрд руб. Рекордных значений достиг также объем выкупленных долгов. Он составил 58,4 млрд руб., увеличившись на 16,6%. Средневзвешенная цена за портфели почти достигла потолка и составила 21,86% от суммы основного долга.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты называют среди основных факторов роста увеличение предложения со стороны МФО, высокий спрос со стороны коллекторов и улучшение качества выставляемых портфелей. Кроме того, коллекторы спешат нарастить позиции сейчас, поскольку ожидают сокращения выдач на рынке МФО на фоне ужесточения ограничений Центробанка. При этом финансовые возможности взыскателей расширились из-за роста их кредитования в прошлом году, отмечают аналитики.