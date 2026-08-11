Фонды челябинских кандидатов в Госдуму превысили 50 млн рублей

Избирательная комиссия Челябинской области представила отчет о движении средств в избирательных фондах кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва. По состоянию на 31 июля совокупный объем поступлений составил 50,05 млн руб. Основными донорами кампаний выступили региональные строительные, логистические и энергетические компании, при этом существенная часть средств была возвращена жертвователям из-за нарушения лимитов, следует из отчета ЦИК.

В Челябинском округе №188 самый крупный фонд сформировал кандидат от «Единой России» Евгений Илле, аккумулирующий 18 млн руб. Основными спонсорами выступили строительные компании ООО СК «Интерпол» (16 млн руб.) и ООО «ПСК» (2 млн руб.). Однако господину Илле пришлось вернуть 8 млн руб. СК «Интерпол» из-за превышения предельного размера пожертвования. Примечательно, что при наличии 10 млн руб. на счету кандидат на отчетную дату ничего не потратил на агитацию. Его конкурент по округу Максим Гулин («Новые люди») получил 4,35 млн руб. от АНО «КПЦ «Развитие», из которых 3,58 млн руб. уже потрачено на печатную агитацию.

В Магнитогорском округе №191 наибольший бюджет — 16 млн руб.— также зафиксирован у кандидата от «Единой России» Владимира Дремова. Его фонд в равных долях (по 8 млн руб.) пополнили ООО «Энергопарк» и ООО «МЭК». Господин Дремов лидирует по объему реальных затрат, направив на продвижение более 6 млн руб. В этом же округе самовыдвиженец Станислав Наумов собрал 1,64 млн руб., став единственным кандидатом с высокой долей участия физлиц: 13 граждан перечислили в его фонд 675 тыс. руб. Из них 1,3 млн руб. уже израсходовано, в том числе на сбор подписей.

В Златоустовском округе №192 фонд Антона Ковалева составил 5,05 млн руб., основным источником финансирования стало ООО «Феррум-С» (5 млн руб.).

В Металлургическом округе №189 Алексей Денисенко сформировал бюджет в 3,5 млн руб. за счет ООО «Тюмень-Обувь» и ООО «Обувь Кургана». В этом же округе 100 тыс. руб. в фонд Владимира Корнева направило ООО «Флотент Кемикалс Рус».

Самой спокойной в финансовом плане остается кампания в Коркинском округе №190, где в фонде Константина Нациевского числится лишь 69 тыс. руб. при отсутствии трат. Всего по области кандидаты израсходовали на агитацию около 15 млн руб. Сумма возвратов из-за превышения норм законодательства составила 8,3 млн руб.

Евгений Рыженьков