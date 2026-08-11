Объем сбережений на вкладах жителей Челябинской области вырос на 12%

На 1 июля 2026 года жители Челябинской области разместили на банковских вкладах и счетах, без учета счетов эскроу, более 1 трлн руб. К началу июля 2025-го объем сбережений вырос на 12%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Большинство вкладов жители региона открыли в рублях. Сумма вложений в иностранной валюте за год снизилась почти на 5%, и их доля в общем объеме сбережений составила менее 3%. В пресс-службе областного отделения ЦБ подчеркивают, что постепенное снижение ключевой ставки с июня 2025 года не помешало банкам предлагать выгодные условия по вкладам. В третьей декаде июня 2026-го максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших кредитных организаций составляла 12,76%.

Виталина Ярховска