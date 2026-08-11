Скидки на покупку квартиры в новостройках Челябинска достигли рекордных 13%

Во втором квартале 2026 года средний размер скидки на приобретение квартиры в новостройках Челябинска достиг 12,8%, или 990 тыс. руб. Это максимальное значение среди всех рассматриваемых городов уральского макрорегиона, говорится в результатах исследования сервиса «Объектив.РФ».

В городе за апрель — июнь этого года совершено почти 1,9 тыс. сделок по приобретению строящихся и сданных квартир в новостройках совокупным объемом реализации 93,3 тыс. кв. м. Доля покупок жилья в ипотеку в общей структуре продаж достигла 77%, а с дисконтом — 47,5%. При этом завышение цены зафиксировано лишь в 14% сделок, где средняя наценка составила около 652 тыс. руб. (11,8% от первоначальной стоимости). Средняя заявленная цена квадратного метра в июне 2026 года в экспозиции находилась на уровне 162 тыс. руб. Разрыв между заявленными и фактическими ценами оказался на уровне 16,4 тыс. руб. за «квадрат».

Виталина Ярховска