Южноуральца задержали за подготовку к теракту

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 23-летнего местного жителя. В отношении южноуральца возбуждены 18 уголовных дел о подготовке к совершению террористического акта и незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 205, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что местный житель по заданию украинских спецслужб извлек из тайника в Челябинске пять самодельных взрывных устройств. Он планировал отправить технические средства военнослужащим Минобороны РФ. Задержание провели в рамках ранее возбужденных уголовных дел по ч. 1 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывных устройств), ст. 275 (государственная измена). Силовики устанавливают иные возможные факты преступлений, совершенных южноуральцем.

Виталина Ярховска