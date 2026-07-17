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Ижевский ИП заплатит штраф за постельное белье с «Машей и Медведем»

Арбитражный суд Удмуртии оштрафовал индивидуального предпринимателя за нарушение авторских прав на персонажей из мультфильма «Маша и Медведь» в пользу одноименного ООО. Соответствующее решение судебной инстанции от 15 июля обнаружил «Ъ-Удмуртия» в Картотеке арбитражных дел.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Установлено, что ИП Одил Тангиров продавал постельное белье с рисунком «Маша» из мультфильма. Предпринимателя обязали уничтожить контрафактный товар. Суммарно он заплатит около 60 тыс. руб.

Напомним, в июне «Союзмультфильм» отсудил у ИП из Удмуртии 40 тыс. руб. за продажу одежды с «Котенком Гав».