Зарплаты в Челябинской области превысили производительность труда на 30%

По итогам 2025 года разница между реальными зарплатами и производительностью труда в Челябинской области составила 29,6 п. п. по сравнению с показателями 2021 года. К таким выводам пришли аналитики telegram-канала «Твердые цифры».

Жалованье за четыре года выросло на 35,7 п. п., а производительность труда — на 6,1 п. п. В 74-х из 85 регионов России подобная ситуация. Сопоставимыми показатели были только в Калужской области (реальные зарплаты прибавили 19,2 п. п., производительность труда — 19,3 п. п.) и Москве (+16,6 п. п.; +17,9 п. п.).

Виталина Ярховска