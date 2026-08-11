Россельхозбанк потребовал банкротства двух компаний группы «Овоще-молочный»

В Арбитражный суд Свердловской области 10 августа поступили заявления Россельхозбанка о признании банкротами «Агроцентра Логиново» и «Агросервиса», которые входят в группу ТД «Овоще-молочный». Размер требований к каждой составляет 1,804 млрд руб., следует из материалов дел. Стороны не ответили на вопросы «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Агроцентр Логиново» зарегистрирован в селе Логиново, «Агросервис» — в Екатеринбурге. Владельцем компаний является Андрей Дунин — сын Виталия Дунина, руководившего в 1992–2017 годах АПК «Белореченский». Комбинат входит в число крупнейших сельхозпредприятий региона и специализируется на производстве картофеля.

В 2012 году свердловский филиал Россельхозбанка вручил ТД «Овоще-молочный» сертификат «Надежный клиент», позволявший получать кредиты на срок до пяти лет без имущественного обеспечения, сообщал «Банкинформ».

По данным бухгалтерской отчетности, опубликованной ФНС, в 2025 году выручка торгового дома «Овоще-молочный» снизилась на 17,8%, до 1,46 млрд руб., а чистая прибыль — на 99,9%, до 54 тыс. руб. В мае налоговая служба начала подготовку к подаче заявления о его банкротстве из-за задолженности по обязательным платежам на 14,7 млн руб.

Максим Езерский