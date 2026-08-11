Путин: Челябинск стал одним из лидеров по обновлению общественного транспорта

Президент России Владимир Путин назвал Челябинск в числе мегаполисов, где комплексно развивают общественный транспорт. Об этом он сказал на заседании президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в РФ.

Челябинск оказался в одном рейтинге с Екатеринбургом, Нижним Новгородом и Москвой.

«Развитие общественного транспорта, наряду со здравоохранением и жилищно-коммунальным хозяйством, входит в число ключевых задач региональных и муниципальных команд. В нашей стране есть примеры комплексного, по-настоящему прорывного, ориентированного на запросы жителей развития общественного транспорта. Здесь лидируют мегаполисы: Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск»,— подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что подобные успехи достигаются не только за счет инвестиций, но также благодаря грамотным управленческим подходам и увязке транспортной системы с градостроительной политикой.

Виталина Ярховска