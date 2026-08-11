Над Челябинской областью уничтожили дрон

Над территорией Челябинской области 10 августа был перехвачен и уничтожен минимум один беспилотник. Такая информация содержится в отчете Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО за вчерашний день смогли ликвидировать 215 украинских дронов. Они пролетали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. На Южном Урале 10 августа действовал режим угрозы атаки БПЛА более четырех часов.

Виталина Ярховска