В Челябинске потух Вечный огонь

В центре Челябинска на Аллее Славы потухло пламя мемориала «Вечный огонь». Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 августа во время сильной грозы и ливня. Корреспондент „Ъ-Южный Урал“ передает информацию о сохраняющемся запахе газа и характерном шипении в районе горелки мемориала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Обслуживанием и эксплуатацией объекта занимается АО «Челябинскгоргаз». На момент публикации получить оперативный комментарий в аварийной службе компании не удалось. Официальные причины прекращения горения и сроки восстановления работы мемориала в настоящее время не определены.