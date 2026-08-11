WP: Трамп тайно покинул саммит НАТО из-за угрозы Ирана
Президент США Дональд Трамп вынужден был покинуть саммит НАТО в Турции в начале июля на секретном военном рейсе, сообщает The Washington Post. Причиной стала угроза убийства со стороны Ирана. Белый дом сообщал, что американский президент воспользовался президентским бортом.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jose Luis Magana / AP
На саммит НАТО в Анкару господин Трамп прибыл на новом самолете Boeing 747-8, подаренным Катаром. Перед отъездом он сообщил, что для перелета на авиабазу RAF Mildenhall в Великобритании воспользуется старым самолетом Air Force One — Boeing 747-200B. На его борт президент поднялся под телекамерами, но через несколько минут его тайно перевезли на служебном автомобиле к самолету C-32A ВВС США, пишет The Washington Post.
Старый Air Force One — Boeing 747-200B — взлетел через некоторое время после вылета C-32A. Президентский самолет «выполнял роль приманки», отмечает WP. Издание не уточнило, как именно Дональда Трампа пересадили из C-32A обратно на Air Force One, по трапу которого он спустился после прибытия на военную базу.
Подобная операция по подмене самолета ранее проводилась в 2000 году, когда президент Билл Клинтон использовал неопознанный представительский самолет для полета в Пакистан. В качестве приманки также использовался официальный президентский самолет Air Force One.
Власти США не сочли полностью правдоподобными данные разведки Израиля о возможном плане Ирана по убийству президента США Дональда Трампа, несмотря на то что эта информация послужила основанием для замены самолёта главы государства на саммите НАТО в Анкаре. Телеканал CNN 9 июля 2026 года сообщал, что Вашингтон постоянно получал сведения о возможных угрозах в адрес президента. После саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп сам заявил журналистам, что он является «номером один в иранском списке на убийство».
За две недели до саммита, 24 июня 2026 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встречался с Дональдом Трампом в Вашингтоне, пытаясь сгладить трансатлантические противоречия, вызванные его критическим отношением к альянсу. Ранее в апреле 2026 года Трамп заявлял о возможности выхода США из НАТО из-за отказа альянса помочь Вашингтону в операции против Ирана.
Подаренный Катаром Boeing 747-8, который должен был стать новым Air Force One, не прошёл проверку Службы безопасности и не был оснащён системой защиты от ракетных угроз, что было сочтено неприемлемым на фоне конфликта с Ираном. В 2025 году Министерство обороны США приняло этот самолёт от королевской семьи Катара, но тогда уже было признано, что для использования в качестве президентского борта ему потребуется масштабная проверка безопасности и существенная модификация.