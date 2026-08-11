WP: Трамп тайно покинул саммит НАТО из-за угрозы Ирана

Президент США Дональд Трамп вынужден был покинуть саммит НАТО в Турции в начале июля на секретном военном рейсе, сообщает The Washington Post. Причиной стала угроза убийства со стороны Ирана. Белый дом сообщал, что американский президент воспользовался президентским бортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jose Luis Magana / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jose Luis Magana / AP

На саммит НАТО в Анкару господин Трамп прибыл на новом самолете Boeing 747-8, подаренным Катаром. Перед отъездом он сообщил, что для перелета на авиабазу RAF Mildenhall в Великобритании воспользуется старым самолетом Air Force One — Boeing 747-200B. На его борт президент поднялся под телекамерами, но через несколько минут его тайно перевезли на служебном автомобиле к самолету C-32A ВВС США, пишет The Washington Post.

Старый Air Force One — Boeing 747-200B — взлетел через некоторое время после вылета C-32A. Президентский самолет «выполнял роль приманки», отмечает WP. Издание не уточнило, как именно Дональда Трампа пересадили из C-32A обратно на Air Force One, по трапу которого он спустился после прибытия на военную базу.

Подобная операция по подмене самолета ранее проводилась в 2000 году, когда президент Билл Клинтон использовал неопознанный представительский самолет для полета в Пакистан. В качестве приманки также использовался официальный президентский самолет Air Force One.

Влад Никифоров