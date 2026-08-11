Япония нарастили группировку спутников своего аналога GPS

Японская ракета-носитель H3 успешно стартовала с космодрома Танэгасима и вывела на орбиту навигационный спутник «Митибики-7». Пуск осуществлен в 04:23 по местному времени.

По данным агентства аэрокосмических исследований Японии, отделение спутника прошло штатно на высоте 403 км. Это второй подряд успешный запуск H3 после декабрьской аварии 2023 года, когда был утерян «Митибики-5». Причиной тогда стало разрушение крепления двигателя из-за отслоения материала.

Нынешняя миссия выполнена в стандартной комплектации «22» (с двумя ускорителями) — именно в такой конфигурации произошла прошлогодняя неудача. Июньский успешный пуск был испытательным и проводился без ускорителей.

Спутник «Митибики-7» — часть японской навигационной системы (аналог GPS). В настоящее время на орбите работают пять аппаратов. Завершение формирования группировки из семи спутников проведут не ранее 2031 года.

Эрнест Филипповский