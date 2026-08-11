Число выставляемых на продажу уязвимостей в IT-системах компаний выросло на 20%

В 2026 году предложение о продаже корпоративных доступов к ИТ-инфраструктуре российских компаний на теневом рынке выросло на 20%, приводят данные аналитики Bi.Zone Threat Intelligence. При этом темпы этого роста замедлились. Так, в прошлом году аналогичный период показывал прирост в 2,5–3 раза относительно 2024 года.

Рост конкуренции вынуждает продавцов удерживать цены от резкого повышения, говорит представитель Bi.Zone. Медианная цена за типовой доступ — чаще всего это компрометация внешних служб удаленного доступа — варьируется в диапазоне $500–600 и существенно не изменилась, уточнил он.

В 2026 году 20% предложений о продаже доступа на теневых ресурсах приходится на промышленный сектор. Чаще всего промышленные организации становятся мишенью шпионских кластеров, которых привлекают данные о новых разработках и технологиях. Помимо промышленного сектора популярностью у злоумышленников пользуются ритейл и финансовые организации.

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