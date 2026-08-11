Al Jazeera: переговоры Израиля и Ливана пройдут в сентябре
Раунд переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США пройдет в Риме в начале сентября. Об этом сообщил представитель американского Госдепартамента катарскому телеканалу Al Jazeera.
По словам чиновника, консультации продвигаются в позитивном ключе, и процесс никто не затягивает. Представитель Госдепартамента добавил, что шиитское движение «Хезболла» пытается сорвать переговоры.
По итогам прошедшего 4–6 августа седьмого раунда консультаций израильская и американская стороны отклонили предложение Бейрута по расширению «пилотных зон» до тех пор, пока не будет достигнут прогресс на двух уже утвержденных территориях.
Рамочное соглашение сторон предусматривает постепенное восстановление контроля ливанской армии над всей территорией страны и вывод израильских войск из согласованных районов. Оно было подписано 26 июня в Вашингтоне.
В апреле 2026 года Израиль и Ливан договорились начать прямые переговоры об окончании конфликта при посредничестве США, впервые с 1993 года. Тогда представитель Госдепартамента США Томми Пиготт сообщил о продуктивных дискуссиях. Переговоры направлены на разоружение «Хезболлы» и достижение мирного соглашения.
26 июня 2026 года Бейрут и Тель-Авив при поддержке Вашингтона подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод израильских войск из Ливана и разоружение «Хезболлы». После этого, 5 августа 2026 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила «Хезболлу» в нарушении режима прекращения огня и нанесла точечные удары на юге Ливана.
7 августа 2026 года Израиль и Ливан согласовали шорт-лист стран для контроля над разоружением «Хезболлы», но США заблокировали участие Франции в этом процессе. Этот вопрос обсуждался в ходе третьего раунда переговоров в Риме, после того как «Хезболла» напала на Израиль в начале марта 2026 года в ответ на американо-израильскую операцию против Тегерана.