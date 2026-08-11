Al Jazeera: переговоры Израиля и Ливана пройдут в сентябре

Раунд переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США пройдет в Риме в начале сентября. Об этом сообщил представитель американского Госдепартамента катарскому телеканалу Al Jazeera.

По словам чиновника, консультации продвигаются в позитивном ключе, и процесс никто не затягивает. Представитель Госдепартамента добавил, что шиитское движение «Хезболла» пытается сорвать переговоры.

По итогам прошедшего 4–6 августа седьмого раунда консультаций израильская и американская стороны отклонили предложение Бейрута по расширению «пилотных зон» до тех пор, пока не будет достигнут прогресс на двух уже утвержденных территориях.

Рамочное соглашение сторон предусматривает постепенное восстановление контроля ливанской армии над всей территорией страны и вывод израильских войск из согласованных районов. Оно было подписано 26 июня в Вашингтоне.