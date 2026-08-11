Axios: США, Израиль и Сирия заключили сделку по вывозу урана с секретного объекта

Администрация США выступила посредником в секретной сделке между Израилем, Сирией и МАГАТЭ по вывозу ядерных материалов с «Объекта 99». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, на складе хранились остатки ядерной программы Сирии и желтый кек (урановый концентрат). Несмотря на то что запасы непригодны для создания полноценного ядерного оружия, Израиль опасался их использования при производстве «грязной бомбы» и угрожал нанесением ударов.

Как отмечает Axios, напряженность усилилась несколько недель назад, когда израильская разведка зафиксировала движение в районе «Объекта 99» и заподозрила Сирию в попытке получить доступ к материалам при поддержке Турции.

На переговорах МАГАТЭ при посредничестве Вашингтона подписало с сирийскими властями соглашение о вывозе радиоактивных веществ. Как сообщили американские чиновники, вывоз уранового концентрата из страны должен завершиться до конца этого года.