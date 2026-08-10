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Колумбия признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Администрация нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами, следует из коммюнике МИД страны, опубликованном в соцсети X. Ведомство также подтвердило право Израиля защищаться от внешних угроз.

Колумбийское правительство объяснило решение нестабильностью на Ближнем Востоке и стратегической ролью Голанских высот в безопасности Израиля. По оценке властей страны, израильский контроль над этой территорией важен для национальной обороны государства и безопасности его граждан.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность 7 августа. Его предшественник, президент Колумбии Густаво Петро, прекратил отношения с Израилем в мае 2024 года, отреагировав на действия израильской армии в секторе Газа. Администрация де ла Эсприэльи намерена возобновить отношения с Израилем и после этого перевести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

До 1967 года Голанские высоты принадлежали Сирии. Во время Шестидневной войны их захватил Израиль, после чего включил территорию в состав страны. Это не получило международного признания, а Совет Безопасности ООН отказал Израилю в суверенитете над Голанами.

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