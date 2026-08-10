Цыденов попросил Путина допустить ветеранов СВО к управлению автобусами

Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил президента России Владимира Путина разрешить ветеранам спецоперации с поврежденными конечностями работать водителями автобусов. По словам господина Цыденова, сейчас они могут водить легковые автомобили (категория «Б»), но не имеют допуска к транспорту, требующему категорий «С» и «Д».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Сегодня средства реабилитации, восстановления — высокие. И средства автоматизации управления транспортом такие, что наши ветераны с определенными поражениями могут работать, водить автобус»,— уточнил глава Бурятии.

Как пояснил Алексей Цыденов, такой подход позволит решить две задачи: сократить кадровый дефицит водителей автобусов и обеспечить социализацию ветеранов спецоперации.