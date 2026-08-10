Цыденов попросил Путина допустить ветеранов СВО к управлению автобусами
Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил президента России Владимира Путина разрешить ветеранам спецоперации с поврежденными конечностями работать водителями автобусов. По словам господина Цыденова, сейчас они могут водить легковые автомобили (категория «Б»), но не имеют допуска к транспорту, требующему категорий «С» и «Д».
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Сегодня средства реабилитации, восстановления — высокие. И средства автоматизации управления транспортом такие, что наши ветераны с определенными поражениями могут работать, водить автобус»,— уточнил глава Бурятии.
Как пояснил Алексей Цыденов, такой подход позволит решить две задачи: сократить кадровый дефицит водителей автобусов и обеспечить социализацию ветеранов спецоперации.
В июне 2026 года президент Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции являются «подлинной элитой России», и призвал создавать условия для их работы в гражданских сферах, включая политику, экономику, государственное и муниципальное управление. Он отмечал, что уже активно ведется работа по программе «Время героев» для подготовки ветеранов СВО к государственной службе, и к тому моменту более 40 выпускников проекта заняли должности в органах власти.
В январе 2026 года Владимир Путин также поручил правительству создавать дополнительные возможности для привлечения ветеранов СВО и раненых военнослужащих к работе с гражданскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул, что навыки участников СВО, в том числе пилотов боевых дронов, должны быть востребованы в мирной жизни.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, который обратился к президенту с просьбой о допуске ветеранов СВО к управлению автобусами, в апреле 2025 года уже обсуждал с Владимиром Путиным социально-экономическое развитие Бурятии и меры поддержки участников СВО и их семей. В августе 2026 года Владимир Путин и Алексей Цыденов снова провели переговоры, в том числе, обсуждали помощь участникам СВО.