Путин: герои СВО дали почувствовать, что такое Россия

Герои специальной военной операции (СВО) дали почувствовать, что такое Россия. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с Героем России Дашибалом Мункожаргаловым в Улан-Удэ. Там глава государства находится с рабочим визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Вам и таким же ребятам, как вы, спасибо вам за то, что вы дали нам почувствовать, что такое Россия»,— сказал Владимир Путин и пожал руку Дашибалу Мункожаргалову. «Так точно»,— отреагировал военнослужащий.

Дашибал Мункожаргалов — командир 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии, подполковник. Он — участник программы «Время Героев», кандидат в депутаты Госдумы IX созыва по Бурятии — Бурятскому одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутый партией «Единая Россия».