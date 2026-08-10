«Рёнхап»: Южная Корея не будет поставлять Украине оружие

Республика Корея продолжает придерживаться запрета на поставки летального оружия на Украину. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника южнокорейского министерства иностранных дел.

По слова чиновника, внутреннее законодательство Южной Кореи запрещает поставлять летальное оружие в страны, где идет военный конфликт. При этом южнокорейская сторона поддерживает Украину в других областях, включая энергетику, здравоохранение и образование. «Будут рассмотрены предложения, связанные с восстановлением мира на Украине и ее реконструкцией»,— добавил сотрудник МИДа.

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Ви Сон Лак ранее сообщал о предоставлении Украине гуманитарной помощи на $100 млн.