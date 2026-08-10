Никитин предложил регионам выбор мер поддержки вместо транспортных субсидий

Министр транспорта России Андрей Никитин предложил дать регионам возможность самим выбирать федеральные меры поддержки вместо предоставления субсидий на обновление транспорта. Это обеспечит необходимую адресную помощь в зависимости от реальных потребностей, отметил глава ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр транспорта России Андрей Никитин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Министр транспорта России Андрей Никитин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Мы назвали такую опцию “Транспортным меню”. Направлять средства можно будет на софинансирование оплаты транспортных контрактов, на модернизацию инфраструктуры или закупку подвижного состава»,— сказал господин Никитин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, которое провел президент Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Для реализации плана необходимо установить критерии качества работы транспорта и привязать их к мерам поддержки, добавил Андрей Никитин. «Особую роль здесь должны играть показатели надежности, регулярность, прогнозируемость, состав парка»,— подчеркнул он. Еще одной задачей по развитию отрасли министр назвал повышение доли транспорта на экологически чистых видах топлива.