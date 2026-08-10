Путин: России нужно пройти между Сциллой и Харибдой при развитии регионов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти сбалансированное решение в развитии территорий страны, чтобы избежать депопуляции регионов. Такой вывод он сделал на встрече с урбанистами в Улан-Удэ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По словам главы государства, Россия должна «пройти между Сциллой и Харибдой» при поиске баланса между развитием крупных экономических центров и сохранением населения в отдаленных регионах. Господин Путин также обратил внимание на использование в этом процессе современных технологий, включая интернет, искусственный интеллект и другие IT-возможности.