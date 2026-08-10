Засуха охватила около 70% площади Англии и Франции

Правительство Великобритании объявило, что засуха охватила 71,3% площади Англии. Как сообщает The Independent, на этой площади проживает около 27 млн человек. Уже в конце июля режим засухи, подразумевающий ограничение использования водных ресурсов, был объявлен на 50% площади Англии и Уэльса.

По данным местных метеорологов, минувший июль стал самым засушливым в истории Англии и Уэльса с 1836 года. Представитель Агентства по охране окружающей среды Тони Грейлинг заявил: «Засуха ухудшается и будет продолжать ухудшаться до тех пор, пока не выпадут значительные и продолжительные осадки. Мы знаем, что жаркая и сухая погода наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству, это будет иметь долгосрочные последствия для нашей окружающей среды».

Не менее сложная ситуация отмечается во Франции. Как сообщает France24, почти 70% площади страны находится в режиме ограничения на использование водных ресурсов. «В этом году Франция переживает особенно сильную засуху, последствия изменения климата продолжают усиливать давление на водные ресурсы»,— заявило Министерство экологии, добавив, что «почти 70% территории Франции подпадает под ограничения на использование воды».

В районах с наивысшим уровнем погодной опасности водные ресурсы могут быть использованы только в наиболее важных случаях, таких как нужды здравоохранения, обеспечение питьевой водой и канализация.

При более низких уровнях опасности действуют региональные ограничения на такие виды деятельности, как полив частных садов, использование бассейнов, самостоятельное мытье автомобилей и тому подобное.

Евгений Хвостик, Екатерина Наумова