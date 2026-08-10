Селлеры Wildberries попросили ВТБ о реструктуризации кредитов более чем на 200 млн рублей

Продавцы на маркетплейсе Wildberries, чьи товары повреждены при атаках БПЛА на склады в России, попросили ВТБ (MOEX: VTBR) о реструктуризации кредитов более чем на 200 млн руб. Об этом сообщили ТАСС в кредитной организации.

«Банк в приоритетном порядке рассматривает все обращения на индивидуальных условиях»,— рассказали агентству в ВТБ.

При ударах по складам Wildberries с середины июля погибли несколько человек, еще десятки пострадали. Объединенная компания Wildberries & Russ (владеет маркетплейсом) начала выплачивать компенсации селлерам и анонсировала общую схему помощи для предпринимателей, торгующих через сервис. Свою систему поддержки предпринимателей прорабатывает и Минэкономики.