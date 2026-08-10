Селлеры Wildberries попросили ВТБ о реструктуризации кредитов более чем на 200 млн рублей
Продавцы на маркетплейсе Wildberries, чьи товары повреждены при атаках БПЛА на склады в России, попросили ВТБ (MOEX: VTBR) о реструктуризации кредитов более чем на 200 млн руб. Об этом сообщили ТАСС в кредитной организации.
«Банк в приоритетном порядке рассматривает все обращения на индивидуальных условиях»,— рассказали агентству в ВТБ.
При ударах по складам Wildberries с середины июля погибли несколько человек, еще десятки пострадали. Объединенная компания Wildberries & Russ (владеет маркетплейсом) начала выплачивать компенсации селлерам и анонсировала общую схему помощи для предпринимателей, торгующих через сервис. Свою систему поддержки предпринимателей прорабатывает и Минэкономики.
Банк России порекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям поддержать предпринимателей, пострадавших от ударов беспилотников по помещениям маркетплейсов. Эти рекомендации будут действовать до 31 августа 2027 года.
Регулятор призвал кредиторов идти навстречу заявителям, даже если заемщик не имеет права на кредитные каникулы, и реструктурировать займы по своим программам. При этом кредиторам рекомендовано не требовать досрочного погашения кредита и не начислять штрафы и пени за просроченные платежи, а реструктуризация долга не должна негативно сказываться на кредитной истории предпринимателей.
Торгово-промышленная палата России предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, потерявших товар из-за атак на склады Wildberries, считая, что в таких ситуациях они не должны нести ответственность всем своим имуществом. Эта инициатива направлена в правительство вместе с другими мерами поддержки, поскольку физлица и индивидуальные предприниматели по закону несут полную имущественную ответственность, включая личное имущество.
Wildberries начала выплачивать компенсации продавцам, чьи товары оказались повреждены или уничтожены после атак БПЛА по складам маркетплейса, уведомив 88 тысяч селлеров о первых начислениях, которые появятся на балансе в течение суток. Компания также намерена нормализовать вывоз товара со складов, отдавая приоритет сборке покупательских заказов с учетом перестройки логистических процессов.