Генерал КСИР Али Абдоллахи возглавил Генштаб вооруженных сил Ирана
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назначил генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Абдоллахи начальником Генерального штаба вооруженных сил страны. Это следует из указа, который приводит иранское агентство Tasnim.
Али Абдоллахи
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
«В связи с героической гибелью генерала Абдольрахима Мусави от рук врага, и принимая во внимание ваши достойные заслуги и ценный опыт, я назначаю вас на должность главы Генерального штаба вооруженных сил»,— указано в документе. Заместителем Али Абдоллахи стал генерал КСИР Каюмарс Хейдари.
Предшественник господина Абдоллахи — генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави — погиб 28 февраля вместе с главнокомандующим КСИР Мохаммадом Пакпуром и министром обороны Азизом Насирзаде в первый день военной операции США и Израиля против Ирана.
В первый день военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Через несколько дней после ранения, 9 марта, новым верховным лидером был избран его сын Моджтаба Хаменеи.
Помимо Мохаммада Пакпура, Абдольрахима Мусави, Азиза Насирзаде и Али Шамхани, иранские власти также подтвердили гибель главы отдела специальных операций Корпуса стражей исламской революции Рахмана Мокаддама в результате ударов со стороны Израиля.