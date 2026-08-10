Бюллетень все стерпит

Центризбирком (ЦИК) не будет торопиться с печатью бюллетеней к выборам в Госдуму. Как рассказал на заседании 10 августа зампред комиссии Николай Булаев, у региональных избиркомов достаточно времени для тщательной проверки и согласования итоговых версий документа. Внесения корректировок в уже существующие макеты не исключила и председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, член ЦИК России Павел Андреев и председатель ЦИК России Элла Памфилова (слева направо) во время жеребьевки порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене (5 августа 2026 года)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, член ЦИК России Павел Андреев и председатель ЦИК России Элла Памфилова (слева направо) во время жеребьевки порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене (5 августа 2026 года)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В бюллетень на выборах в Госдуму включены все одиннадцать партий, чьи списки кандидатов зарегистрированы ЦИКом. Их наименования размещены согласно результатам жеребьевки, сообщил Николай Булаев. Рядом указаны соответствующие номера и эмблемы в одноцветном исполнении. Также документ будет содержать имена кандидатов из общефедеральной части списка, номер региональной группы и имена первых трех входящих в нее претендентов, продолжил зампред ЦИКа.

А вот в бюллетенях, выдаваемых на участках за границей, под наименованиями партий поместят данные только первых пяти кандидатов из головной части. Большая их часть будет изготовлена силами дипломатических представительств «на том оборудовании, которое у них имеется», поскольку «вряд ли они смогут разместить заказы в типографиях тех государств, где находятся», пояснил господин Булаев.

Особое внимание избиркомы должны уделить проверке и согласованию текста бюллетеней с участниками выборов, подчеркнул зампред ЦИКа.

Макеты для участков за рубежом были согласованы 9 августа, но даже это «не избавляет от необходимости продолжить работу, чтобы исключить вероятность какой бы то ни было ошибки», в этом году Центризбирком принимает решения «более динамично», поэтому «есть временной запас, чтобы не торопиться», добавил он.

На необходимость тщательно проверить макеты бюллетеней вслед за своим заместителем обратила внимание и Элла Памфилова: «Не торопитесь ни в коем случае в типографии отправлять. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, просто будьте готовы и еще раз проверьте то, что есть». Заседание ЦИКа проходило в первой половине дня, когда рассмотрение судебного иска партии «Родина» о снятии с выборов партсписка «Яблока» еще было в самом разгаре.

Помимо содержания бюллетеней на заседании 10 августа ЦИК обсудил особенности голосования за рубежом и в местах содержания подозреваемых и обвиняемых граждан.

По данным МИДа, за границей находятся свыше 1,8 млн имеющих право голоса россиян. Большая часть выездных участков будет расположена, согласно представленной на заседании карте, в странах Евразии (237 участков, 84 страны) и Африки (50 участков, 45 стран).

В Южной и Северной Америке будут размещены 16 и 13 участков соответственно, в Австралии и Новой Зеландии — три. Несмотря на «все сложные ситуации, которые нам создают так называемые недружественные страны», МИД РФ и все дипломатические службы «предпринимают все усилия для того, чтобы граждане России, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать», подчеркнула Элла Памфилова.

Участки для голосования в СИЗО будут образованы отдельными решениями избирательных комиссий субъектов не позднее 18 августа, доложила член ЦИКа Эльмира Хаймурзина. Сформировать такие участки планируется в 84 субъектах, где функционируют 211 СИЗО. Голосовать на них будут в первый из трех дней волеизъявления, 18 сентября, время начала и завершения голосования определит участковая комиссия, помещения предоставит руководство учреждений. Кроме того, на участки в изоляторах, по словам госпожи Хаймурзиной, будут допущены аккредитованные избиркомами СМИ.

Григорий Лейба