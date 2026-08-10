ЦБ: инвестиции нерезидентов в российские акции достигли максимума с 2020 года

Нерезиденты из дружественных стран стали из нетто-продавцов нетто-покупателями на рынке акций в июле. Чистый объем покупок с их стороны достиг 15,3 млрд руб. Это максимум с ноября 2020 года, следует из обзора Банка России (ЦБ).

«Нетто» обозначает чистую величину после вычета всех расходов и обязательств. В контексте покупки акций имеется в виду приобретение ценных бумаг за вычетом продаж.

При этом крупнейшими нетто-покупателями на вторичных биржевых торгах в июле были розничные инвесторы, которые приобрели акций на 24,4 млрд руб. Основными нетто-продавцами на рынке акций стали некредитные финорганизации. Они продали бумаг на 37,9 млрд руб. — это рекорд для данной категории участников с 2020 года. Системно значимые банки продали акций в июле на 22,7 млрд руб.

«В июле волатильность в большинстве сегментов российского рынка снизилась или осталась на уровне предыдущего месяца. Рубль продолжил слабеть, однако меньшими темпами. Доходности ОФЗ менялись разнонаправленно — росли на ближнем конце кривой и снижались на дальнем»,— указано в обзоре ЦБ.