Марка Цукерберга обвинили в неоказании помощи

Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) была вынуждена сделать заявление в связи с обвинениями Марка Цукерберга в неоказании помощи. В минувшие выходные стало известно об инциденте у берегов Аляски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Цукерберг

Фото: Brendan McDermid / Reuters Марк Цукерберг

Фото: Brendan McDermid / Reuters

5 августа у одной из местных прогулочных моторных лодок закончилось топливо, и она село на мель. Пассажиры подали сигнал бедствия, который услышала береговая охрана США и находившееся поблизости небольшое круизное судно Wilderness Legacy. Капитан судна отдал приказ следовать к лодке, снял ее с мели и отбуксировал к берегу. В ходе происшествия никто не пострадал.

После этого один из пассажиров Wilderness Legacy сообщил в соцсетях, что неподалеку от севшей на мель лодки находилась суперъяхта Launchpad, которая принадлежит Марку Цукербергу. «Наше судно спасло севшую на мель лодку,— заявил пассажир Wilderness Legacy по имени Майкл Лав.— По-видимому, мы сделали это после того, как береговая охрана связалась по радио с яхтой Марка Цукерберга, которая находилась ближе, но они неоднократно отказывались отвечать. Когда капитан объявил нам об этом, среди пассажиров раздались единодушные неодобрительные возгласы».

«Во время инцидента Марка и его семьи не было на борту. Как отметила береговая охрана, судно не находилось в бедственном положении, и к тому времени, когда экипаж проверил связь с береговой охраной по другому радиоканалу, отличному от того, по которому они работали, оказание помощи уже началось. Мы благодарны, что все участники происшествия находятся в безопасности», — заявил официальный представитель корпорации Марка Цукерберга.

Евгений Хвостик