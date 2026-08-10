Пармезан не выдержал жары

Новая волна 40-градусной жары придет в Европу 11 августа, заявили синоптики. В Германии из-за засухи показались отметки прошлых рекордных обмелений Эльбы. Самая ранняя запись относится к 1707 году, сообщает региональный Центр по борьбе с паводками. В итальянских банках из-за жары тает сыр, который хранят как залог для бизнеса, передает CBS. Фермеры сразу получают до 80% от стоимости такого кредита и оплачивают текущие расходы без задержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matteo Minnella / Reuters Фото: Matteo Minnella / Reuters

Таяние сыров уже ударило по экономике страны, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов:

«Жара уже третий месяц подряд испытывает Италию на прочность, как и всю остальную Европу. Температура обычно держится на уровне 34–35 °C, но в Риме поднимается выше 38 °C, а порой достигает и 40 °C. Это приводит к росту потребления электроэнергии — все используют кондиционеры, увеличивается и расход воды. Состояние многих людей, конечно, оставляет желать лучшего, особенно страдают пожилые.

Появились и совершенно неожиданные последствия жары. Производители знаменитого пармезана бьют тревогу: в хранилищах, где находятся огромные сырные головки весом 30–40 кг, не всегда удается поддерживать необходимую температуру. А без этого сыр не может нормально вызреть и достичь нужной кондиции. Пармезан для Италии важен не только как национальное достояние, но и как экономический актив. В стране существует практика, при которой такие сыры, как и сыровяленые продукты — например, прошутто из Пармы или Сан-Даниэле, — используются в качестве залога. Банки принимают их как гарантию кредитоспособности и выдают под них кредиты».

В Центральной и Восточной Европе жара ударила по энергетике. В Польше река Висла обмелела до рекордных значений. Ее глубина сейчас не превышает 102 см. На этом фоне энергетическая компания Enea снизила мощность угольных электростанций. Румынские власти затопили четыре баржи в рукаве Дуная ради подачи воды на АЭС — cтанции не хватает жидкости для охлаждения реакторов, передает Euronews. В Венгрии тоже продолжается энергетический кризис. В стране ждут дождей, чтобы АЭС «Пакш» заработала в штатном режиме, рассказала “Ъ FM” журналист из Будапешта Мария Лопатто:

«В Венгрии продолжается жара. Сейчас в Будапеште около +38 °C. Конечно, это уже не рекордные +40, которые фиксировали на прошлой неделе, но по-прежнему очень жарко. В среду циклон принесет небольшую прохладу, однако окончательно попрощаться с жарой, по прогнозам, удастся только через неделю. Тогда ожидаются дожди, которые принесут долгожданную влагу и снижение температуры.

Параллельно появляются новые данные о последствиях жары, которая началась в июне и с небольшими перерывами продолжается до сих пор. Только в июне из-за жаркой погоды было зарегистрировано на 224 смертных случая больше, чем в предыдущие годы. В такую погоду количество вызовов скорой помощи увеличивается примерно на 10%. Поэтому власти регулярно предупреждают жителей о рисках жары. Сейчас правительство снизило уровень предупреждения с третьего до второго».

По данным климатической службы Евросоюза, средняя температура Мирового океана в июле составила рекорд — +21. Там отметили, что поверхность мирового океана нагрелась из-за природного феномена Эль-Ниньо в Тихом океане. Он провоцирует постепенное повышение температуры воды.

Леонид Пастернак