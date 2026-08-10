Минтранс намерен расширить проекты по беспилотным трамваям и метро в России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ранее, в марте 2026 года, сообщал о планах начать опытные беспилотные полеты с пассажирами через три-четыре года, после отработки технологий в грузовом режиме и обеспечения безопасности. В сентябре 2025 года Минтранс заявлял, что аэротакси могут появиться в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры.

В Москве к августу 2026 года планируется увеличить число беспилотных трамваев до 15, а к 2030 году — до 400 штук, а к 2035 году доля беспилотных трамваев достигнет 90%. Испытания беспилотного поезда на Большой кольцевой линии московского метро проходят уже шесть месяцев, а в 2027 году запланирован запуск поездок с пассажирами. В Нижегородской и Свердловской областях беспилотные трамваи должны появиться до 2030 года, при этом в Свердловской области тестирование началось в 2025 году.

В июле 2024 года правительство разрешило Москве и Санкт-Петербургу в течение трех лет проводить испытания беспилотных трамваев, но в Санкт-Петербурге к июню 2026 года новый вид транспорта так и не появился, хотя власти определили маршруты и объявили тендер на создание автоматизированной системы управления. Минтранс в июне 2026 года опубликовал проект постановления правительства, расширяющий экспериментальный правовой режим тестирования беспилотных трамваев на Нижегородскую и Свердловскую области. Ведомство также планирует до 1 июля 2026 года внести в правительство проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», который будет регулировать движение полностью беспилотного транспорта.