В штат не заманишь

Почти половина россиян работают вне штата. Доля таких сотрудников выросла до 41% от всех занятых в стране. Это примерно 30,5 млн человек, подсчитали в Росстате и ЕМИСС. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, самозанятых, исполнителей по ГПХ, внешних совместителях и работающих у физлиц. Больше всего их в сферах торговли, строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте, отмечают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

При этом часто речь идет об обоюдном желании работодателя и сотрудника, отмечает директор рекрутингового агентства CornerStone Владислав Быханов:

«Работодатели часто сами предлагают сотрудникам оформить либо самозанятость, либо ИП, чтобы меньше платить налогов. Сотрудники, в свою очередь, тоже нередко переходят на такую модель взаимодействия и тем самым начинают свой путь либо как предприниматели, либо как небольшие компании, которые оказывают услуги разным работодателям, причем необязательно основному. Они могут работать в нерабочее время и в выходные дни, оказывать дополнительные услуги и выставлять счета уже от своего ИП или как самозанятые.

Если и когда правила работы самозанятых и индивидуальных предпринимателей с одним конкретным работодателем будут уточнены и, например, для них ограничат количество рабочих часов, это, скорее всего, повлияет на ситуацию. Сейчас у нас происходит некий переходный период. К самозанятым или ИП, которые фактически привязаны к одному работодателю, скорее всего, придет налоговая инспекция и скажет, что это формальный уход от налогов. При этом есть ИП и самозанятые, которые действительно оказывают услуги нескольким работодателям. Поэтому те, у кого получится, будут продолжать работать по модели оказания услуг и выставления счетов. А те, у кого не получится, скорее всего, вернутся в штат».

Оптимизация обязательных платежей для многих работодателей не основная причина отказа от расширения штата в пользу работы с подрядчиками. Если у крупного бизнеса есть возможность содержать какое-то количество неэффективных сотрудников, то в сегменте МСП любая ошибка может привести к закрытию компании, отмечает юрист по трудовому праву, руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина:

«Очень ухудшилась судебная практика по увольнениям, и сейчас практически невозможно уволить работника, особенно малому бизнесу. С дистанционными сотрудниками это стало отдельной проблемой: работать их зачастую сложно заставить, но и уволить практически невозможно. У нас примерно 85% уволенных работников суд восстанавливает. Даже прогул может быть признан уважительной причиной, если сотрудник принесет медицинскую справку или объяснит обстоятельства отсутствия. Бывают случаи, когда суды восстанавливают работников из-за семейных обстоятельств.

Даже при нарушении должностных обязанностей работодателю нужно доказать, что они нанесли серьезный ущерб предприятию. Сложности возникают и при увольнении по собственному желанию или соглашению сторон: работники заявляют о давлении или говорят, что не понимали последствий. Поэтому теперь заявление на увольнение приходится составлять практически из 20 пунктов, включая подтверждение, что человек осознает последствия расторжения договора».

С октября для работы через посреднические цифровые платформы начнут действовать новые ограничения, напоминают «Известия». Так, если самозанятый или ИП выполняет заказы для одной компании более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд, платформа должна ограничить их дальнейшее взаимодействие. Такой критерий установлен постановлением правительства и призван препятствовать подмене трудовых отношений.

Екатерина Вихарева, Юлия Савина