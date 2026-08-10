Число пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске возросло до 78 человек

По последним данным, 78 человек пострадали при утренней атаке БПЛА в Нижнекамске. 25 из них — доставлены в больницу, два человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Глава республики Рустам Минниханов посетил центральную районную больницу в Нижнекамске и встретился с ранеными. Минздрав Татарстана организовал дополнительные медицинские бригады.

ВСУ атаковали беспилотниками производственные и гражданские объекты в Нижнекамске сегодня утром. При ударе погибли 13 человек. СКР возбудил дело о теракте.