«Чередование мира и войны»

Партия в шахматы и полупереговоры. Дональд Трамп рассказал о дальнейшей тактике США применительно к Ирану. По словам главы Белого дома, Вашингтон намеренно снижает градус острой военной конфронтации и делает ставку на истощение потенциала Исламской Республики. Тегеран в ответ назвал себя профессиональным шахматистом и пообещал переиграть противника. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что история далека от завершения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Международные СМИ (преимущественно левой ориентации) пишут о тупике, в который попал Дональд Трамп в противостоянии с Ираном. Последний отказывается идти на уступки, и торговый путь через Ормузский пролив по-прежнему не может безопасно функционировать. Цены на бензин в США — чуть ли не самый важный фактор американской внутренней политики — удалось немного снизить. Но этого недостаточно, чтобы устранить причины общественного недовольства.

Отдельно раскручивается тема с дефицитом боеприпасов.

Мол, Пентагон скрыл от президента реальное положение дел. Ракет и снарядов не хватает, производство не успевает — в результате есть риск больших потерь в ходе боевых действий. Данный факт косвенно подтверждает Украина — ей не хватает ракет-перехватчиков системы Patriot. В качестве вывода газеты пишут, что Трамп готов выйти из игры — по сути, сбежать, добившись хотя бы минимальных уступок по Ормузу, и даже отказаться от главной задачи — ликвидации иранской ядерной программы.

Что касается ударов по Ирану: да, они прекратились. Белый дом дал очередной шанс дипломатии (как он уверяет). На сегодня не заметно, чтобы американский контингент в заливе куда-то собирался уходить. Блокада Исламской Республики также сохраняется. При этом есть некоторые основания предполагать, что мирная пауза скоро закончится. Здесь просматривается тактика чередования мира и войны: наскок — откат.

Кроме того, нового духовного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи никто не видел и не слышал с 28 февраля 2026 года — то есть более пяти месяцев. Все это дает повод усомниться в его дееспособности, а может быть, он уже покинул этот бренный мир. А если так, то, получается, у Ирана нет легитимного руководителя. И как тогда вести дело со страной, где непонятно, кто находится у власти? Это есть признак того, что в этом государстве разрастается кризис, который может привести к свержению действующей верхушки. Впрочем, это лишь пока что предположения. Но вернемся к публикациям.

Понятно, что есть большое желание противников расшатать позиции 47-го президента Соединенных Штатов.

Трамп грозит всем им страшными последствиями, но они продолжают гнуть свою линию. Тем не менее интересно, чем все-таки закончится ситуация вокруг Ирана. Так кажется, что без новой небольшой войны точно не обойтись. А может, она будет и более масштабной. Но причем же здесь Россия? Пока проблема Ирана не решена, полноценная реанимация переговорного процесса видится едва ли возможной. Хотя Дональд Трамп по-прежнему уверяет, что мирная сделка вот где-то рядом.

Дмитрий Дризе