В Крыму арестовали бывшего депутата по обвинению в убийстве 12-летней школьницы

Суд в Крыму арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Джанкойском районе. Им оказался 64-летний бывший депутат района и действующий директор сельского Дома культуры, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Мужчине предъявили обвинение по статьям о вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия и неумышленном причинении ей смерти, сообщает Следственный комитет республики в Telegram.

О задержании 64-летнего мужчины МВД Крыма сообщило 10 августа. По данным ведомства, школьница отправилась кататься на велосипеде днем 9 августа, но не вернулась домой. Ее отец написал заявление в полицию. Вскоре силовики установили местонахождение девочки и прибыли к дому подозреваемого. Мужчина оказал сопротивление и угрожал причинить вред себе. В итоге его задержали. При осмотре двора полицейские обнаружили тело школьницы.

По данным РЕН ТВ, девочка приехала к бывшему депутату и попросила его купить ей газовый баллончик. Она вдохнула содержимое и потеряла сознание. Мужчина занес ребенка в дом и попытался привести в сознание. Однако школьница не подавала признаков жизни. Тогда он вынес тело во двор и хотел закопать, но до прибытия правоохранителей не успел.