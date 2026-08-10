Правящая партия Венгрии выдвинула кандидата в президенты

Премьер-министр Венгрии сообщил, что его партия «Тиса» официально выдвинула экс-председателя Верховного суда страны Андраша Баку в президенты. Парламент рассмотрит его кандидатуру 11 августа.

«Сто сорок депутатов парламента от партии "Тиса" в письменной форме выдвинули Андраша Баку на пост президента»,— написал Петер Мадьяр в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). По его словам, оппозиционные «Фидес» и «Христианско-демократическая народная партия» кандидатов не выдвинули.

Андраш Бака возглавлял Верховный суд Венгрии с 2009 по 2011 год. Его отстранили от должности из-за реформы, инициированной тогдашним премьером Виктором Орбаном. ЕСПЧ признавал этот шаг незаконным. По утверждению Мадьяра, Бака вернет должности президента «истинное достоинство и способность объединять нацию и служить противовесом правящему большинству».

Предыдущий президент страны Тамаш Шуйока, избранный в 2024 году, отстранен от власти из-за поправки к конституции, которую он же и подписал. Она предусматривает досрочное прекращение полномочий действующего президента. Эту инициативу через парламент продвинул Петер Мадьяр, добиваясь отстранения от власти чиновников, связанных с Виктором Орбаном.

Лусине Баласян