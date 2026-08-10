Генпрокуратура выступила за отмену допуска «Яблока» на выборы

Представитель Генпрокуратуры на заседании Верховного суда по иску «Родины» к «Яблоку» выступил за отмену регистрации списка кандидатов оппозиционной партии на выборы в Госдуму, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Прокурор заявил, что «Яблоко» допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности, а также сослался на представленные ЦИК данные Росфинмониторинга об иностранном финансировании партии.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что существует прямой запрет на финансирование избирательных фондов иностранными гражданами. По его словам, партия могла вернуть средства с указанием причины возврата, но сведения об этих операциях предоставлено не было.

Довод о нарушении «Яблоком» законодательства о противодействии экстремизму, по мнению прокурора, не подтверждается приведенными доказательствами (отсутствует экспертиза). Тем не менее прокурор попросил суд заявление «Родины» удовлетворить, регистрацию партии отменить.

Анастасия Корня