В Верховном суде под лупой рассмотрели баннер с сайта «Яблока»

Во время заседания Верховного суда по иску партии «Родина» к «Яблоку» стороны около 10 минут изучали фотографию с главной страницы сайта оппозиционной партии: танк на фоне подсолнухов с лозунгом «За мир и свободу! За соглашение о прекращении огня!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Изначально истцы заявляли о нарушении авторских прав АО «Коммерсантъ», но «Яблоко» представило договор с ним и оплаченный счет за использование фотографии. Тогда «Родина» уточнила претензию: указание имени автора отсутствует, а это также является нарушением.

Судьи увеличили изображение и использовали лупу для изучения снимка. В итоге разглядели подпись автора — Анатолий Жданов, фотокорреспондент «Коммерсантъ». Когда это объявили в зале, раздались аплодисменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

После представитель «Родины» заявил, что «Яблоко» приобрело лишь право одноразового использования, чего недостаточно для размещения на главной странице сайта. Довод об отсутствии имени автора не подтвердился, но рассмотрение иска продолжилось — суд изучает остальные претензии.

Анастасия Корня