Екатеринбурженку будут судить за получение пособий на несуществующего ребенка

В Екатеринбурге перед судом предстанет 42-летняя местная жительница, которая 10 лет получала пособия на несуществующего ребенка. В результате незаконных действий она похитила более 1,7 млн руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году обвиняемая предоставила в органы ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении ребенка вне медицинского учреждения. На основании этих данных ей выдали свидетельство о рождении мальчика, которого фактически не существовало.

В дальнейшем на основании этого документа обвиняемая неоднократно обращалась за назначением пособий и других социальных выплат. С 2016 по 2026 год она получила, в частности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также единовременное пособие женщине, родившей третьего или последующего ребенка.

Дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева