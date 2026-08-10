После затяжного снижения рынок бурно скорректировался. По-моему, мы растем уже недели две-три. Сейчас наблюдается некоторая стабилизация: индекс Мосбиржи пока не может пройти отметку 2300 пунктов. И, естественно, у инвесторов возникает логичный вопрос: на что дальше рынок будет реагировать позитивно, а на что — негативно? Какие драйверы у него сейчас есть? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: На что рынок будет реагировать позитивно и негативно? Какие у него сейчас драйверы?

Инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов: Рост российского фондового рынка, вернее, коррекция после 19 недель затяжного падения, связана с несколькими причинами. Первая — итоги заседания Центрального банка, который вопреки ожиданиям все-таки снизил ключевую ставку и дал умеренно мягкий прогноз. То есть ставка может понижаться и дальше. Второе — пришли дивиденды, прежде всего от Сбера и других крупных игроков рынка. Часть этих средств была реинвестирована в фондовый рынок. Эффект от реинвестирования не такой большой, но он все-таки есть. Третий фактор — с рынка, похоже, ушли крупные продавцы, которые в последние недели давили на котировки. Это также сказалось позитивно. Наконец, у ряда компаний вышли достаточно хорошие корпоративные результаты. Поэтому в ближайшее время, несмотря на сложный макроэкономический и геополитический фон, инвесторы будут обращать внимание прежде всего на корпоративную отчетность, которая продолжает публиковаться и влиять на конкретные бумаги. Говорить о широком росте рынка пока преждевременно, но отдельные акции вполне могут продолжить расти. Я бы обратил внимание прежде всего на защитные бумаги финансового сектора. Это Сбер и Дом.РФ. Также интересны компании, которые проводят обратный выкуп акций, — Совкомбанк и «Ренессанс Страхование».

Полная версия программы: