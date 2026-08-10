Музыкант MiyaGi намерен взыскать 900 тыс. руб. с «Яндекс Музыки»

Музыкант MiyaGi (настоящее имя Азамат Кудзаев) подал иск в отношении музыкальной платформы «Яндекс (MOEX: YDEX) Музыка», следует из карточки в базе Арбитражного суда Москвы. Он намерен взыскать компенсацию в размере 900 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран MiyaGi (Азамат Кудзаев)

Фото: @miyagi_endspiel__ MiyaGi (Азамат Кудзаев)

Фото: @miyagi_endspiel__

Что послужило поводом для обращения артиста в суд, не уточняется. Стороны также не комментировали разбирательство. Иск поступил 29 июля, однако оставлен без движения до 7 сентября из-за нарушений. До этой даты Азамат Кудзаев должен предоставить суду чек об оплате госпошлины и документы, подтверждающие статус его представителя.