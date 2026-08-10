В «Читай-городе» назвали минимальную стоимость школьного набора

Стоимость минимального набора школьных принадлежностей для предстоящего учебного года составила две тысячи рублей, а максимальные сборы без учета школьной формы обойдутся в 7-9 тыс. руб., сообщили «Ъ» в сети магазинов «Читай-город — Буквоед».

Коммерческий директор «Читай-город — Буквоед» Инна Касенова сообщила, что спрос на школьные принадлежности появился в последнюю неделю и продолжает подниматься. Госпожа Касенова добавила, что большого повышения цен или пикового раннего спроса в этом году не наблюдается. Как и в прошлом году, приходят те покупатели, кто хочет заранее подготовить ребенка к школе, пояснила она.

В минимальный школьный набор стоимостью порядка 2 тыс. руб. входят рюкзак, бумага цветная двусторонняя 8 цветов 16 листов А4, карандаши цветные 6 цветов, карандаш чёрно-графитный с ластиком, картон белый и цветной, клей-карандаш, краски акварельные и гуашевые, ластик, линейка, папка для рисования, пенал, пластилин, ручка шариковая синяя, тетрадь 12 листов в клетку в упаковке 10 штук и точилка с контейнером, уточнили в пресс-службе.

Мария Барановская