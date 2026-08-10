ЦИК выявил у «Яблока» признаки иностранного финансирования

Во время заседания Верховного суда по иску партии «Родина» о снятии «Яблока» с выборов представитель ЦИК заявил о наличии у оппозиционной партии признаков иностранного финансирования, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Представитель ЦИК пояснил, что комиссия сделала запрос о наличии у «Яблока» иностранного финансирования. Росфинмониторинг предоставил сведения, подтверждающие, что кандидаты в депутаты Госдумы от «Яблока» получали иностранное финансирование в период, предшествующий году выборов.

Представитель ЦИК также заявил, что в числе контрагентов партии были обнаружены несколько юрлиц, которым поступали средства из иностранных источников. По словам представителя комиссии, это не может служить предметом рассмотрения в рамках текущего иска, но может стать предметом рассмотрения в другом деле.

Документ Росфинмониторинга имеет гриф «для служебного пользования» и оглашаться не будет. Суд объявил перерыв для ознакомления сторон с документом. С участников процесса взяли подписку о неразглашении.

Из всех претензий к «Яблоку», предъявленных «Родиной», в ЦИК заслуживающими внимания назвали доводы о нарушении партией интеллектуальной собственности. По словам представителя комиссии, это является основанием для снятия партии с выборов. Обвинения в призывах к экстремизму и нарушении территориальной целостности он подтверждать не стал.

Представитель Центризбиркома пояснил, что «Яблоко» допустила нарушениях авторского права при проведении предвыборной агитации. По словам члена комиссии, сайт партии может использоваться для агитации, равно как и размещенные на нем материалы — независимо от даты публикации. При этом как минимум один материал был опубликован уже после начала агитационного периода.

Анастасия Корня