В Севастополе с 11 августа вернут QR-коды для продажи топлива

Топливо на АЗС Севастополя с 11 августа вновь будут продавать по QR-кодам. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Система QR-кодов будет распространяться на бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизель. Она будет действовать до момента, пока запасы не позволят продавать топливо без ограничений, уточнил господин Развожаев.

Такое решение он объяснил жалобами жителей на сеть АЗС АТАН, которая не соблюдает договоренности по поводу снижения цены на АИ-92. По его словам, топливо «либо вообще не продают на заправках, либо продают дороже». Глава Севастополя добавил, что объемы топлива наиболее популярных марок ограничены.

Дефицит топлива в Крыму и Севастополе возник в конце мая после удара ВСУ по трассе «Новороссия», которая соединяет Ростов-на-Дону с полуостровом через новые регионы. Позднее в регионе начали действовать ограничения на продажу топлива. В Севастополе продажи бензина по QR-кодам вводили с июня.