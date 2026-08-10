Путин: без архитектуры, в отличие от театра и книг, не обойтись
Президент России Владимир Путин пошутил о возвращении Ленинской и Сталинской премий по архитектуре. Люди могут не читать книги, не ходить в театр, но от архитектуры не деться никуда, заявил глава государства на встрече с урбанистами во время рабочей поездки в Улан-Удэ.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Архитектор Олег Шапиро предложил президенту создать государственную премию по архитектуре. В качестве примера он привел Сталинскую и Ленинскую премии, их во времена СССР присуждали выдающимся архитекторам. «Вы что предлагаете вернуть — Ленинскую или Сталинскую премию?» — поинтересовался Владимир Путин.
Президент добавил, что «все новое — хорошо забытое старое». Национальная премия по архитектуре существует, но госпремия «звучит посерьезнее» и всегда считалась более статусной, пояснил господин Путин.
Президент России Владимир Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ поддержал идею создания закона, который будет регламентировать создание и действие мастер-планов по развитию населенных пунктов. По словам президента, такой документ должен фиксировать, что будет построено, включать сроки, цели строительства, его отдачу, технико-экономическое обоснование и другие параметры, носящие обязательный характер.
Владимир Путин также заявил о необходимости бережного подхода к развитию городских пространств в условиях внедрения цифровых технологий, подчеркнув важность гармоничного вписывания новых объектов в сложившуюся архитектурную среду и сохранения самобытности российских городов и поселков. Он также высказался о восстановлении объектов культурного наследия как о неотъемлемой части сохранения облика страны. В ходе поездки в Улан-Удэ президент признался, что в юности был удивлен хаотичной застройкой крупного города за пределами Ленинграда, отметив, что красивая застройка формирует «образ мысли человека... даже его определенный культурный код».
Ранее, в 2025 году, Владимир Путин уже обращал внимание на проблему высотной застройки в Сочи, отмечая недовольство жителей и подчеркивая необходимость наведения порядка в градостроительстве, чтобы избежать хаотичной застройки, которая вызывает социальное напряжение. Он также высказывался за пересмотр устаревших генеральных планов развития территорий, если они препятствуют гармоничному росту городов.