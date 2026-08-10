Путин: без архитектуры, в отличие от театра и книг, не обойтись

Президент России Владимир Путин пошутил о возвращении Ленинской и Сталинской премий по архитектуре. Люди могут не читать книги, не ходить в театр, но от архитектуры не деться никуда, заявил глава государства на встрече с урбанистами во время рабочей поездки в Улан-Удэ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Архитектор Олег Шапиро предложил президенту создать государственную премию по архитектуре. В качестве примера он привел Сталинскую и Ленинскую премии, их во времена СССР присуждали выдающимся архитекторам. «Вы что предлагаете вернуть — Ленинскую или Сталинскую премию?» — поинтересовался Владимир Путин.

Президент добавил, что «все новое — хорошо забытое старое». Национальная премия по архитектуре существует, но госпремия «звучит посерьезнее» и всегда считалась более статусной, пояснил господин Путин.