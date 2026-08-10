Осенью через Воронеж запустят туристический поезд «Гастротур» на юг

В осеннем расписании РЖД появился новый маршрут — туристический поезд «Гастротур», который пройдет через Воронеж. Первый рейс запланирован на 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно графику, поезд следует из Москвы с остановками в Воронеже, Майкопе, Краснодаре, Крымской, Новороссийске и Таганроге. В столице Черноземья состав находится днем, отправление с вокзала Воронеж-Южный — в 13:00.

Продолжительность путешествия — пять дней с четырьмя ночами в пути. Второй рейс назначен на 6 ноября. В РЖД уточняют, что проект не является разовым: включение маршрута в план на 2027 год свидетельствует о намерении сделать его сезонным.

Основу программы составляют гастрономические мероприятия в точках остановки: в Майкопе пассажирам будет предложена дегустация адыгейского сыра и местного яблочного сока, в Краснодарском крае — посещение винодельческих хозяйств, а также знакомство с рецептурой кубанского борща и блюд из азовской рыбы.

В Таганроге присоединившихся ждет экскурсия на «гастрономическом трамвае» и мастер-класс по приготовлению вареников. Помимо кулинарной программы, предусмотрены обзорные экскурсии, в том числе по парку «Краснодар» и историческому центру Таганрога.

Практика гастрономических железнодорожных туров у РЖД не нова. В 2020 году компания запускала проект «Вкусно едем. Удмуртия угощает» по маршруту Москва — Ижевск. В 2025 году одновременно с «Гастротуром» стартовал круиз «На Юг» с аналогичной концепцией.

В середине июля «Ъ-Черноземье» также сообщал, что дополнительный поезд на юг будет курсировать через макрорегион до конца августа.

Диана Нагайцева