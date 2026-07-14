Дополнительный поезд на юг будет курсировать через Черноземье до конца августа

В маршрутной сети АО «Гранд Сервис Экспресс» начал курсировать поезд №153/154 Москва — Ростов-на-Дону, следующий через Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы ежедневно в 20:00 и прибывает в Ростов-на-Дону на следующий день в 20:28. В обратном направлении поезд начинает движение в 12:17 и прибывает в столицу утром в 09:40.

На прошлой неделе стало известно, что «Гранд Сервис Экспресс» назначил дополнительный состав №433/434 Москва — Новороссийск. В пути предусмотрены остановки в Воронежской и Липецкой областях. Курсирование поезда запланировано до конца августа.

Кабира Гасанова