Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Acer Фото: Acer

Россияне все чаще собирают или обновляют компьютеры под конкретные задачи. По данным «М.Видео», в июне 2026 года оборот комплектующих для ПК был почти в 15 раз выше январского. В категории процессоров за тот же период показатель вырос почти в 62 раза, а видеокарт — почти в 20 раз.

Готовые компьютеры при этом никуда не исчезают. По оценке аналитической компании ITResearch, в 2025 году в Россию поставили 3,08 млн системных блоков — примерно столько же, сколько годом ранее. Для работы с компьютером отдельно потребуются монитор, клавиатура и мышь. Моноблок — готовое решение: экран, системные компоненты, камера, динамики и микрофон находятся в одном корпусе. По данным ITResearch, поставки моноблоков в 2025 году составили 260 тыс. устройств, что на 17% меньше год к году.

За новых пользователей готовы побороться новинки сегмента — Acer Aspire S24B и S27B. Индексы в названиях обозначают диагональ экрана в дюймах. В зависимости от версии производитель предлагает IPS-матрицу с разрешением Full HD или QHD. Частота обновления в обеих сериях достигает 120 Гц, поэтому прокрутка страниц, анимации интерфейса и движение объектов на экране выглядят плавно. Яркость дисплеев составляет 250 нит, поэтому ставить такой моноблок напротив окна с прямым солнечным светом не стоит.

В конфигурации — 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объемом до 1 ТБ и процессоры Intel Core Ultra со встроенной графикой Intel Arc. В отдельных версиях предусмотрен нейропроцессор производительностью до 40 TOPS. Такая вычислительная мощность позволяет выполнять ИИ-задачи непосредственно на устройстве: например, размывать фон во время видеозвонков, корректировать освещение, удерживать спикера в кадре и подавлять посторонний шум.

Заявленная цена Acer Aspire S24B начинается от 85 тыс. руб., Aspire S27B — от 90 тыс. руб. руб. Такие решения подойдут для работы с документами, учебы, видеозвонков и несложной обработки фотографий. Для регулярного видеомонтажа, игр и последующего апгрейда системный блок остается более гибким вариантом.

Александр Леви