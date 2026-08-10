USDT получил стоп-сигнал

Владельцам токенов USDT из России могут заблокировать активы. По крайней мере, об этом заявил председатель банка ПСБ Петр Фрадков в интервью РБК. По его словам, компания-эмитент Tether замораживает токены по своему усмотрению. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. Риск подтверждают и собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Иногда суммы доходят до нескольких миллионов долларов, говорит основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов:

«Tether Limited уже несколько лет активно использует такой инструмент, как заморозка токенов. Компания делает это в разных сетях, в которых официально эмитирован токен USDT, — ERC-20, TRC-20 — в целях противодействия преступности и реализации санкционной политики. Нужно понимать, что Tether Limited не видит в блокчейне "цвета паспорта". Компания использует средства AML-разметки, которые устанавливают связи между кошельками. Если выясняется, что на каких-то кошельках находятся токены, поступившие с адресов, аффилированных с санкционным списком, Tether может заблокировать эти адреса.

В нашей практике тоже были такие случаи: людям блокировали, например, кошелек с суммой в несколько миллионов долларов только потому, что буквально 1% активов на нем поступил с адресов, которые были размечены как USDT blacklisted. Можно ли как-то обезопасить себя от заморозки токенов USDT? Пользователь никак не может от этого застраховаться, потому что разметка может появиться задним числом. Изначальная причина блокировки остается неясной: пользователь видит только, что USDT помечен как blacklisted.

Tether Limited, конечно, старается не злоупотреблять такими блокировками, чтобы не подрывать доверие к своему токену. Но с учетом объемов средств, которые в последнее время замораживаются, этот процесс становится все более заметным. У Tether есть возможность фактически изымать средства у одного пользователя и возвращать их другому. Например, если у человека похитили монеты и перевели их на другой адрес, Tether может заморозить их на этом адресе, после чего сжечь. Это специальный механизм: грубо говоря, компания деэмитирует эти токены, а затем эмитирует их заново, но уже на кошелек потерпевшего. Таким образом, фактически происходит процесс изъятия средств и их возврата владельцу».

Впрочем, в зоне риска скорее лишь те компании, которые прямо или косвенно подпадают под американские или европейские санкции, отмечает партнерт юрфирмы Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. По его словам, держателям токенов USDT нужно внимательно следить, на каких площадках они хранят активы:

«С 2022 года они сразу заявили, что будут сотрудничать с OFAC и предотвращать обход европейских секторальных санкций. И они последовательно, абсолютно открыто этим занимаются: всегда пишут обоснование, почему тот или иной кошелек или кошельки были заблокированы. Действуют не по какому-то личному усмотрению, а всегда согласовывают это с правоохранительными органами, OFAC и Министерством юстиции США.

Кто из держателей токена USDT находится в наибольшей зоне риска? На сегодняшний день, если гражданин РФ купит токены на любой законной бирже, которая пока еще предоставляет такие сервисы в России, и будет использовать их в частных целях, это абсолютно законно и не нарушает никаких санкций. Только деятельность лица, находящегося под санкциями и покупающего токены для обхода санкций, может быть заблокирована через USDT. На обычных граждан и обычные компании это вообще никак не распространяется».

В марте прошлого года Tether заблокировала кошельки на российской криптобирже Garantex. Позже эмитент объяснил такой шаг санкциями против площадки, которые ввел американский Минфин. По оценкам собеседников “Ъ FM”, пользователи потеряли доступ к активам на сумму свыше 2,5 млрд руб.

Никита Путятин