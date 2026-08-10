Путин призвал чиновников привыкнуть к критике и работать не для похвалы

Президент России Владимир Путин призвал чиновников привыкнуть к тому, что они работают для удовольствия от процесса и результата. Об этом он заявил на встрече с урбанистами во время рабочей поездки в Улан-Удэ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Один из урбанистов — Артем Ковалев — рассказал Владимиру Путину о своем новом проекте по созданию специальной образовательной программы для подготовки команд, которые занимались бы управлением и дальнейшим развитием городских объектов. Он отметил, что пришел с этой идеей в мэрию, а местные власти его поддержали.

«Приятно было услышать, что у вас появилась идея, вы с этой идеей... пришли, как вы сказали, "к местным властям" и те положительно отреагировали»,— сказал президент. При этом Владимир Путин подчеркнул, что «чиновников, как правило, все ругают, и поделом». Госслужащие должны привыкнуть к тому, что они работают не для того, чтобы их хвалили, заключил глава государства.