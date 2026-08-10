Copernicus: в июне и июле в Европе были побиты температурные рекорды
По данным европейских ученых, средняя температура в Европе в июне и июле составила 21,62°C, это рекорд за всю историю наблюдений. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене Службы по изменению климата Европейского союза Copernicus Climate Change Service.
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Как отмечается в отчете, Европа остается самым быстро нагревающимся континентом. Изменение климата усугубило такие явления, как жара, засуха, лесные пожары, .
С беспрецедентной жарой столкнулись почти 120 млн европейцев, особенно в южной части Британии, западной Франции и северной Испании. Во Франции средние температуры превысили норму 1991–2020 годов на 3,8°C. Это спровоцировало рекордную засуху и разрушительные лесные пожары: во французской Жиронде выгорело почти 42 тыс. га, а в испанской Авиле — около 44 тыс. га.
Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Западной Европе, при этом средняя температура воздуха в регионе достигла 20,74°C, что на 3°C превышает средние показатели за июнь в период с 1991 по 2020 год. За последние три месяца регион, включающий Испанию, Великобританию, Италию, Германию и часть Австрии, переживает уже третью интенсивную волну жары. Ученые из Службы по изменению климата Европейского союза Copernicus Climate Change Service связывают эту ситуацию с изменением климата и выбросами парниковых газов, которые уже привели к нагреванию планеты примерно на 1,4°C по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Из-за аномальной жары в Европе бушуют сильные лесные пожары, особенно во Франции, Испании, Португалии и Греции. Ущерб от лесных пожаров и сильной жары во Франции, Испании и других странах Европы в этом сезоне достиг 3,1 млрд евро, что превышает среднегодовой показатель в 2,5 млрд евро для всех стран ЕС. Например, лесной пожар в 100 км от Мадрида уничтожил 12 тыс. га леса, включая часть национального парка Сьерра-Морена, что привело к эвакуации нескольких сотен человек. Согласно данным европейской системы мониторинга (EFFIS) на начало июля, в странах Евросоюза выгорело более 126 тыс. га земли.