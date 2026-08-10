Copernicus: в июне и июле в Европе были побиты температурные рекорды

По данным европейских ученых, средняя температура в Европе в июне и июле составила 21,62°C, это рекорд за всю историю наблюдений. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене Службы по изменению климата Европейского союза Copernicus Climate Change Service.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Как отмечается в отчете, Европа остается самым быстро нагревающимся континентом. Изменение климата усугубило такие явления, как жара, засуха, лесные пожары, .

С беспрецедентной жарой столкнулись почти 120 млн европейцев, особенно в южной части Британии, западной Франции и северной Испании. Во Франции средние температуры превысили норму 1991–2020 годов на 3,8°C. Это спровоцировало рекордную засуху и разрушительные лесные пожары: во французской Жиронде выгорело почти 42 тыс. га, а в испанской Авиле — около 44 тыс. га.

Екатерина Наумова